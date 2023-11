Bild: Manchester City jagar Musiala

Tidigare har tyska medierapporter gjort gällande att 20-åringen bara kan tänka sig att lämna Bayern för Real Madrid och just Manchester City. Detta ifall han känner att han inte kan vinna Ballon d’Or och Champions League med den tyska storklubben.

Musiala är noterad för 33 mål samt 26 assist på 135 matcher i Bayern-tröjan. Hans kontrakt sträcker sig till 2026.

