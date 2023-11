Bil påkörd bakifrån i Karlstad – började brinna

Ambulanspersonal, polis och räddningstjänsten fanns på plats, och branden är nu släckt. Vägen var helt avstängd under lite mer än en halvtimme, men är nu öppen igen.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

