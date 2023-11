Biden tror humanitär paus behövs i kriget

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.President Joe Biden återvänder till Washington efter ett valmöte i Minneapolis där han sade att han tror att det behövs en humanitär paus i kriget mellan Israel och terrorstämplade Hamas, för att få ut gisslan och humanitär hjälp in i Gaza.

Bidens uttalande om paus var ett svar till en åhörare, en kvinna som enligt amerikanska medier är rabbin, som avbröt honom i ett anförande och begärde att han skulle kräva ett eldupphör om han bryr sig om det judiska folket.

Presidenten svarade att han förstod de känslor hon gav uttryck för och sade att en paus skulle ge tid att få ut gisslan ur Gaza. Men också, enligt källor i Vita huset, att få in humanitär hjälp i Gaza.

– Det här är oerhört komplicerat för israelerna och likaså för den muslimska världen. Jag har stött en tvåstatslösning, ända från start, sade Biden om läget i stort men underströk att Hamas är en renodlad terrororganisation och ingen annat.

