Beskedet: Ebbe och Felix har rätt till ledsagning – men kommunen ger ingen hjälp

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Speedway: Ekonomisk kris kan leda till att storstjärnorna försvinner: ”Kan inte fortsätta”Man har vant sig med att se många av världens bästa speedwayförare i den svenska ligan. Men den ekonomiska krisen kan leda till att de försvinner. – När publiken sviker kan man inte fortsätta åka med de dyraste förarna, säger Rospiggarnas ordförande Per Nohr till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

MOBILANYHETER: Skal kan visa hur Samsung Galaxy S24 Ultra kan se utBy a Geek - For Geeks!

Källa: mobilanyheter | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: HIF-basens förklaring efter plötsliga beskedet: 'Tajmingen är inte helt självvald'Klubbdirektören Joel Sandborg lämnar Helsingborgs IF efter säsongen. Det i ett läge där klubben riskerar att åka ur superettan. - Jag har full förståelse för det och jag var inte helt tagen på sängen, säger ordföranden Fredrik Karlsson till Fotbollskanalen.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SVD: Billström: Det ungerska beskedet gällerTrots nya turer i Natofrågan från ungerskt håll är den svenska regeringen övertygad om att löftet från landet att ”inte vara sist” står fast. – Vi är väldigt säkra på att de besked som lämnats tidigare gäller, säger utrikesminister Tobias Billström (M).

Källa: SvD | Läs mer ⮕

OPSE: Oväntade beskedet – spelaren lämnar Jämtland Basket”Det var dags för mig att åka hem”

Källa: opse | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Billström: Det ungerska beskedet gällerTrots nya turer i Natofrågan från ungerskt håll är den svenska regeringen övertygad om att löftet från landet att 'inte vara sist' står fast.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕