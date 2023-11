Beskedet: Bostadsbolag i Kalmar får rätt att bygga eget elnät

I praktiken betyder det att SBF får klartecken att bygga ett eget internt elnät. SBF får kapa en del av Kalmar Energis elnät och ersätta det med ett eget. 97 elnätsabonnenter tas också över av SBF. – Det känns mycket skönt att få detta besked efter tre års väntan. Förhoppningsvis kan solcellsanläggningen och nätet vara på plats till sommaren nästa år, säger Bo Wernersson, fastighetschef SBF Kalmar.Kalmar Energi, som motsatt sig SBF:s planer, måste nu ta ställning till Energimarknadsinspektionens bindande besked.

– Vi har tre veckor på oss att ta ställning till detta och det finns bara två vägar att gå, antingen överklagar vi beslutet eller så startar vi en utredning för en ny anslutning till fastigheten, säger Daniel Jonsson, distributionschef Kalmar Energi.

– Det finns många fall ute i landet där elnätsbolag vägrar samarbeta och jag hoppas nu det blir enklare att satsa på interna elnät framöver, säger Bo Wernersson.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

