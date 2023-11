Berusad jägare kraschade ned i diket – med laddat vapen i bilen

Men under förmiddagen avbröt han jakten för att åka till Torsby och hämta ut medicin till sina hundar.Personalen på Systembolaget uppfattade dock mannen som berusad och larmade polisen efter att han lämnat butiken.Det ledde till att en patrull höll utkik efter mannens bil längs E45 utan att få syn på den.

Flera personer i ett annat jaktlag blev delvis vittne till olyckan, då de satt och grillade en bit in i skogen efter avslutad jakt. ”De hör något som kommer i hög fart på 80-vägen och hör en smäll och ser en bil genom grenverket som flyger i luften”, står det i vittnesrapporten.

När ett av vittnena sprang fram till fordonet för att hjälpa jägaren sträckte mannen sig efter ett vapen som låg bredvid honom på passagerarsätet i bilen tillsammans med flera urdruckna ölburkar.Vittnet märkte att jägaren var kraftigt berusad och tog hand om vapnet – samtidigt som han upptäckte att det var laddat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Berusad polis attack – tar strypgrepp i barenPolisen utreds: Beteende som inte motsvarar våra rutiner

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVD: Avlade på förbjuden katt – par åtalasEtt par i Malmö åtalas för brott mot djurskyddslagen efter att ha fött upp kullar med kattrasen Scottish Fold, rapporterar Sydsvenskan. Katten har genetiska åkommor och avel är därför förbjuden.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Avlade på förbjuden katt – par åtalasEtt par i Malmö åtalas för brott mot djurskyddslagen efter att ha fött upp kullar med kattrasen Scottish Fold, rapporterar Sydsvenskan. Katten har genetiska

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Avlade på förbjuden katt – par åtalasEtt par i Malmö åtalas för brott mot djurskyddslagen efter att ha fött upp kullar med kattrasen Scottish Fold, rapporterar Sydsvenskan. Katten har genetiska

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Misstanken: Gängtopp sköt sig själv och sökte vårdSkottet gick genom kalsongerna – man i G-falangen i Frölunda åtalas för grovt vapenbrott.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Hade ett halvt kilo cannabis hemma – kvinna åtalasEn kvinna i Visby hade drygt ett halvt kilo cannabis, en del amfetamin, kokain och cannabisolja i sin bostad – nu åtalas hon.Hör mer i ljudet.

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕