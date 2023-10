Bella Hadid om kriget: Har fått hundratals dödshot varje dag

Bella Hadid bryter tystnaden om kriget mellan Israel och Hamas.”Förlåt mig för min tystnad. Jag har fått hundratals dödshot dagligen, mitt telefonnummer har läckt och min familj har känt att de har varit i fara. Men jag kan inte tystas längre. Rädsla är inte ett alternativ. Människorna och barnen i, speciellt i Gaza, har inte råd med vår tystnad.

”Nio dagar efter att han föddes blev han, i sin mors armar, tillsammans med sin familj utvisad från sitt hem i Palestina och blev flykting, de flydde en plats de en gång kallade sitt hem. Min farmor och farfar tilläts aldrig återvända”.

Israel: Kriget mot Gaza har gått in i ny fasIsrael utökar sin markoperation i Gaza. Stridsvagnar och infanteri sänds in som understöd till massiva attacker från luften och till havs. – Vi har gått in i

