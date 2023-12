Beeper Mini släpper sista fixen för att återställa iMessage på Android-enheter

Beeper Mini, chattappen som gjorde det möjligt att använda iMessage på Android-enheter, har efter en lång kamp med Apple beslutat att släppa en sista fix för att försöka återställa tillgången till iMessage. Företaget skriver att de inte längre vill fortsätta sin katt-och-råtta-lek med teknikjätten och kommer inte att svara på ytterligare åtgärder från Apple. Den nya fixen kräver att användare kopplar sin nuvarande telefon med en Mac eller en äldre iPhone.

Det ska också gå att använda en jailbreakad gammal iPhone för att installera Beepers verktyg som kan generera en iMessage registreringskod. Beeper har också gjort mjukvaran öppen källkod för andra att experimentera med, samtidigt som de fortsätter att utveckla sin huvudsakliga chattapp





