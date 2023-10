Bedömare: Kinas fredsmäkleri är tomma ord

Kinas president Xi Jinping och Robert Daly, chef för Kissinger Institute on China and the US vid the Wilson Center i Washington.Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Därefter tillsvidare med 25% rabatt, endast 344 kr/mån i 12 månader. Alla priser är inklusive moms.

I dag arbetar en tredje generation av grundarfamiljen Snell på ledande positioner i familjeföretaget. Däribland Mimmi Snell, som är administrativ chef, och hennes tre syskon. – Det här var ett otroligt stort uppdrag för oss, men det krävde också rejäla investeringar från vår sida – inte minst i form av nya och fler maskiner. Vi behövde köpa in allt från väghyvlar, hjullastare och dumpers till truckar, grävmaskiner och bandtraktorer.

– Jag tyckte först att det lät konstigt eftersom det här inte var någon exportaffär. Men då förstod jag att EKN även hjälper underleverantörer till svensk exportindustri, och det kan man ju verkligen säga att vi är, säger Patrik Snell, ägare till Snells Entreprenad. headtopics.com

– Det var väldigt smidigt. Banken hanterade allt och vi fick finansieringen vi behövde till villkoren vi ville ha. När man gör stora investeringar är finansieringsvillkoren väldigt viktiga för marginalerna, säger Patrik Snell.Investeringskrediten gjorde att Snells Entreprenad kunde fortsätta gasa. Och de har inte slagit av takten sedan dess.

I takt med att Snells Entreprenad växer behövs också en större maskinpark – och en grön sådan. Övergången planerar man noggrant för.

Kinas miljardsatsningar på infrastruktur har fått undermåligt resultatKRÖNIKA. Kinas gigantiska miljardsatsningar i infrastruktur har följts av ekonomiska och politiska problem. Läs mer ⮕

Petersson: 'Man kan förvänta sig mer stimulanser i Kina'Ulf Petersson och Anders Elgemyr om Kinas ekonomipolitik Läs mer ⮕

Över 100 000 volontärer förbereder sig för om Kina attackerarMed Kinas vapenskrammel runt Taiwan på sistone är det många som frågar sig om en invasion är på gång. Oavsett vilket så vill den självständiga ön stå beredd Läs mer ⮕

Någon ska ta sista trappsteget – här är två starka namn för MFF74:e raka inför nästan tomma läktare. Så går det när SvFF säger nej till att skapa PR. Läs mer ⮕

Petersson: 'Man kan förvänta sig mer stimulanser i Kina'Ulf Petersson och Anders Elgemyr om Kinas ekonomipolitik Läs mer ⮕