Bebis dog efter hemförlossning

Enligt två lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, begick barnmorskorna flera misstag.Den födandes vatten gick utan att hon fick några värkar, ändå informerades hon aldrig av barnmorskorna, trots regelbunden kontakt, om att det då rekommenderas att åka till en förlossningsklinik för att kontrollera fostret.

I lex Maria-utredningen, som barnmorskorna själva har varit med och gjort, framgår att de inte berättade för den födande om riskerna vid vattenavgång utan värkar för att de glömde. Information de borde ha gett är enligt anmälan att det vid vattenavgång utan värkar är medicinskt rekommenderat att besöka en förlossningsklinik för att bedöma fostret genom bland annat fosterövervakning och blodtrycksmätning.

Barnmorskorna kontrollerade inte heller bebisens hjärtljud, trots att det är viktigt för att övervaka hur fostret mår och för att avgöra om barnet är påverkat och har nedsatt syretillförsel. Vid hemförlossningar måste barnmorskor använda hörseln för att tolka fosterljuden, vilket barnmorskorna menar inte gick eftersom den födande ”jämrade sig högt under värkarna.

Föderskan uppger i utredningen att hon fått någon information om vikten att lyssna på fosterljud och har i efterhand uttryckt att hon hade velat att det gjordes om hon hade fått information om syftet.Barnet föddes slappt och utan andning, men med puls. Den födandes mamma, som var på plats, ringde ambulans och barnmorskorna utförde hjärt- och lungräddning på bebisen, innan barnet fördes akut till sjukhus i ambulanshelikopter.

