Bayerns fiasko – åkte mot lag från tredjeligan

Saarbrücken behöver också fokusera på nästa uppgift – laget slåss nämligen för överlevnad i tredjeligan. Framför sig har man bland annat Dortmunds U23.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Officiellt: Bayern München skriver kontrakt med PavlovicBayern München belönar mittfältslöftet Aleksandar Pavlovic, 19. Klubben meddelar att man skrivit ett seniorkontrakt och det sträcker sig till 2027.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Bayerns fiasko – utslaget ur cupen igenBayern München och tyska cupen är ingen bra kombination.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕