Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti

Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek deplasmanda büyük bir galibiyet elde etti. Harry Kane'in Der Klassiker'da attığı üç golle Bayern Münih'in zaferi kesinleşti. Maç sonrasında soyunma odalarında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor.

Alman Sport1 gazetecisi Patrick Berger, Dortmund'lu Norveçli Julian Ryerson'un sinirlendiğini ve Bayern Münih soyunma odasına giderek Serge Gnabry'den Kingsley Coman'ı oyundan çıkarmasını istediğini bildiriyor: 'Diğer kanat oyuncusu nerede?' Berger'e göre, Coman daha sonra sahaya çıktı ve bu tartışmaya yol açtı. Ryerson daha sonra sakinleştirildi ve uzaklaştırıldı. Bayern Münih ligde ikinci sırada yer alırken, Dortmund dördüncü sırada bulunuyor. Bundesliga'da on maç sonunda Bayer Leverkusen 28 puanla lider durumda

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