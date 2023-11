Bävrarna härjar fritt i pestzonen – Conny kan inte göra något

– De fäller massa träd och det svämmar över på åkrarna. Man kan inte köra med traktorerna och det lär ju bli problem för vårbruket också, säger Conny.– Jag måste ju ha bort bävrarna och dammen, annars dödar de skogen också.■ Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar. Det handlar till exempel om svampplockning och bärplockning.

Enligt myndigheten råder det en alltför stor risk för smittspridning. Myndigheten anser också att skyddsjakten inte är proportionerlig i förhållande till risken för smittspridning och det övergripande allmänna intresset att begränsa smittspridning och bekämpa sjukdomen., skriver jordbruksverket i sitt beslut.

– Vi får avliva smittade grisar för att undvika lidande, men jag får inte bedriva skyddsjakt på bävrar som ödelägger skog och mark. Det är jättekonstigt, säger han.PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅNEnligt Christer ligger bäverdammen i smittozonens allra yttersta del. Där finns också en väg, så det är möjligt att köra hela vägen fram och minska rörelsen utomhus, menar han.

– Jag tycker att det är fel. Vi skulle inte jaga utan det var skyddsjakt vi ville ha. Vi ville ta bort bävrarna för att de förstör marken, inte för att äta köttet eller något liknande.

