Bättre än väntat från Qualcomm – aktien stiger i efterhandeln

Hon konstaterar att EU:s direktiv och förordningar dominerar diskussionerna kring hållbarhet just nu. – Regelverken kring greenwashing och cirkularitet är efterlängtade av många och jag tror att det kommer att underlätta för företagen att få mer tydlighet kring vad som gäller även om det känns övermäktigt nu med massa nytt att sätta sig in i. Vinnarna är de företag som på riktigt prioriterar och investerar i omställningen, och gör så skyndsamt.

– En annan viktig fråga är det informationskrig som pågår kring klimatkrisen där åsikter värderas lika högt som vetenskap, vilket såklart är heltokigt. I takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt värre kommer tonläget att skruvas upp.

