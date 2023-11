Basket: LeBron James glänste när Los Angeles Lakers vann derby

Lakers gick till anfall utan sin superstjärna, men plötsligt kom 38-åringen kutande över banan i hög fart, fick bollen från radarpartnern Anthony Davis, och bjöd på en publikfriande dunk. Totalt blev det 35 poäng, tolv returer och sju assist från LeBron när Lakers besegrade lokalrivalen Los Angeles Clippers med 130-125 efter förlängning.

Segern innebar ett efterlängtat trendbrott för Lakers som inte hade besegrat Clippers sedan 2016. Rivalen hade vunnit de elva senaste mötena lagen emellan. Ställningen var 117-117 när Lakers fick chansen att avgöra i slutsekunderna av ordinarie tid, men D'Angelo Russell missade skottet.Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 125-130 efter förlängningLeBron James 35, D'Angelo Russell 27, Anthony Davis 27, Austin Reaves 15, Cam Reddish 8, Max Christie 5, Jaxson Hayes 3.Kawhi Leonard 38, Paul George 35, Russell Westbrook 24, Norman Powell 12, Ivica Zubac 7, Mason Plumlee 5, Bones Hyland 4.

