Barnläkaren: Så följer du nya råden om skärmtid för småbarn

– Vi upplever att det finns en efterfrågan från föräldrar, barnhälsovård och förskolan kring vad forskningen säger och vad vi rekommenderar som barnläkare. Vi ville dela med oss av kunskapen som finns för barn upp till fem år, för det har kommit så mycket forskning på senare tid.

– De små barnen lär sig via kontakt och samspel med andra människor, framför allt vårdnadshavare. Sen behöver de utforska omvärlden för att lära sig mer emotionellt och sensoriskt. Skärmarna kan inte ersätta detRiskerna med skärmtid är omtvistade.

• I den här åldern är det viktigt att digitala medier som används för ditt barn har ett innehåll med långsamt tempo, innehåll där någon talar, gärna med upprepningar. Undvik abstrakt och animerat innehåll med snabba växlingar/klipp, video som har reklamavbrott och allt våldsamt innehåll.

• Trösta utan skärm. Undvik att använda skärmar för att distrahera, hindra utbrott eller trösta ditt barn (undantagsfall kan vara vid medicinska procedurer såsom att ta en spruta).• Håll måltider och gemensamma lekstunder skärmfria för både barn och vuxna.

– Det kan vara svårt att efterleva trots kunskap, men precis som det går att lära sig goda vanor när det gäller att röra på sig tror jag att man kan göra det gällande skärmar också.Hur gör man rent konkret? Även om man har ambitionen att följa de nya råden kan man som förälder stöta på patrull i vardagen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Nytt företag startar i Kungsbacka : Ulrika Bäversjö Möller Förvaltning ABFöretagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: 'Företaget skall förvalta aktier och värdepapper.' Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 31

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Nässjö till svenska cupen-final i basketUppförsbacken var rejäl på förhand. Och i den andra semifinalmatchen i svenska cupen i basket räckte inte BC Luleå till. I stället avancerar Nässjö till final –

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Jönsson om svenska supporterkulturens utmaning: 'Det är fruktansvärt - vill inte resonera i de tankarna'Allt fler supportrar väljer att följa damfotboll på plats. Men det finns alltjämt utmaningar inför framtiden. - Jag vill kunna gå och titta på fotboll med mina barn och känna att det här är säkert, säger Caroline Jönsson i Lundhs podcast.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Svenska ishockeyförbundet agerar: Förbjuder väskor på arenornaDe svenska elitligorna i ishockey inför nu ytterligare restriktioner för att öka säkerheten. Redan till kvällens matcher i hockeyallsvenskan och morgondagens SHL-matcher gäller nya restriktioner för publiken.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

REALTID: SEB ser tydlig vändning för svenska arbetsmarknadenArbetsmarknaden i Sverige visar tecken på försvagning, enligt en ny rapport av SEB.

Källa: realtid | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Avtal öppnar svenska militärbaser för USAFler USA-soldater i Sverige, stora investeringar – och svenska brott som avgörs i amerikanska domstolar. Det kan bli resultatet av ett nytt försvarsavtal med US

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕