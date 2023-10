Bara kryss för AIK mot Halmstad – men närmre säkrat kontrakt

Halmstad kom till ett isande kallt Friends arena med endast en seger på de 13 senaste matcherna i allsvenskan.

Anton Salétros fanns med i AIK:s startelva. Mittfältaren var ett frågetecken inför matchen, efter att ha fått ledas av planen under förlusten mot Elfsborg i måndags. Lagen kände på varandra i inledningen av matchen. Halmstads Naeem Mohammed sköt utanför i ett bra läge och AIK:s Bersant Celina testade målvakten vid två tillfällen.flera hörnor och några offensiva frisparkar i den första halvleken. I Discoverys sändning varnade man för att framför allt Viktor Granath skulle vara ett hot på fasta situationer.

På tilläggstid i första halvlek fick bortalaget återigen en hörna. När publiken väntade på halvtid spelades bollen in av Joel Allansson och i andra änden fanns just Viktor Granath, som nickade in 1–0 för Halmstad. headtopics.com

– Det var skönt just på hörna, där känner jag att vi har ett övertag, konstaterade målskytten i Discoverys sändning i pausen.”Kom igen Gnaget” skanderade hemmapubliken under inledningen av andra halvleken. Hemmalaget tryckte på och skapade chanser, men Halmstads försvar stod i vägen.spelade AIK in bollen från höger. Amir Al-Ammari slängde sig och täckte.

Hemmalaget fortsatte trycka på för ett ledningsmål, men Halmstad lyckades freda sitt mål hela vägen till slutsignal. Både AIK och Halmstad har 32 poäng och ligger fem poäng före Brommapojkarna på kvalplats med två omgångar kvar att spela. headtopics.com

Kaosminuter och hjärnsläpp – AIK tappade poängAIK var illa ute mot Halmstad. Läs mer ⮕

Halmstad: 4 grader och mulet under förmiddagenUnder dagen blir det mulet, måttliga ostliga vindar och temperaturer på runt 6 grader. I morgon blir det mulet och regn med måttliga vindar och temperaturer Läs mer ⮕

Halmstad: 8 grader och mulet och lätt regn under kvällenUnder kvällen väntas det bli regnskurar, måttliga sydliga vindar och temperaturer kring 8 grader. På kvällen faller temperaturen något. På måndagen blir det Läs mer ⮕

Halmstad: 6 grader och mulet under eftermiddagenUnder eftermiddagen och kvällen väntas det bli mulet, måttliga ostliga vindar och temperaturer kring 6 grader. I morgon blir det mulet och regn med friska vindar Läs mer ⮕

Halmstad: 5 grader och mulet under kvällenKvällen väntas ge molnigt till mulet väder med kortvarigt lätt regn, måttliga ostliga vindar och temperaturer kring 5 grader. I morgon blir det mulet och regn Läs mer ⮕

7 grader och mulet och lätt regn i Halmstad under förmiddagenDagen väntas ge molnigt till mulet väder med regn, måttliga ostliga vindar och temperaturer kring 8 grader. På måndagen blir det molnigt och regnskurar med måttliga Läs mer ⮕