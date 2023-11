Bandy: Villa Lidköping krossade Edsbyn – efter chockstarten

För redan efter 17 spelade minuter hade hemmalaget i princip avgjort matchen. Villa Lidköping chockstartade och ledde redan då med hela 5-0 efter bland annat ett hörnmål av Martin Hammarberg. – Vi spelar sjukt bra första halvlek. Vi är väl hundraprocentiga i våra avslut och väldigt kliniska, säger han i halvtid till Bandypuls.– Jag vet inte vad som händer. Det var inte enligt de riktlinjer vi ritat upp inför matchen. Väldigt olycklig start. Allt går fel och alla bollar går in, säger Edsbyns Per Hellmyrs.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

