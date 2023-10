Babben intog scenen på Roslagsskolan

– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.seDärefter 129 kr/månad. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Nygård: ”Behövde segern för självförtroendet”Färjestad flyger hem till Värmland med tre poäng i bagaget efter en kväll i Ängelholm som bjöd på en rejäl dos dramatik. Läs mer ⮕

Hon har en avskalad Ted Gärdestad-kvalitet i röstenÅrets säsongspremiär av ”Så mycket bättre” är här! Avsnittet bjöd på båda högt och mittemellan. Vem gjorde den bästa tolkningen? Här är Maria Branders Betyg på alla tolkningar. Läs mer ⮕

Filip Forsberg: ”Ett litet styrkebesked”LOS ANGELES. Filip Forsberg, 29, bjöd på hockeygodis i natt, så här dagarna före Halloween. Hans framspelning till kedjekamraten Ryan O´Reilly till 2-2-målet var en läckerhet när Nashville Predators tog emot Toronto Maple Leafs. Nashville släppte sedan inte greppet om tillställningen och vann med 3-2 efter förlängning. Läs mer ⮕

Källor: Biden och Xi kan mötasUSA och Kina har kommit överens om att tillsammans arbeta för ett möte mellan ländernas respektive presidenter, Joe Biden och Xi Jinping, uppger källor för AFP. Uppgifterna kommer efter det att Biden tog emot Kinas utrikesminister Wang Yi i Vita huset. Biden bjöd tidigare i oktober in president Xi till Apec-mötet i San Francisco den 11–17 novemb... Läs mer ⮕

Spela The Evil Within 2. Gratis på Epic Games Store just nu.Förra veckan bjöd Epic Games Store på skräckspelet The Evil Within och den här veckan bjussar de på uppföljaren The Evil Within 2. Även detta spel är bra grejer, så det är bara att hämta hem det om man inte har spelat det tidigare och är sugen på lite skräck på datorburken. Du hittar spelet via länken nedan. Läs mer ⮕

Nketiah gjorde första hattricket i Premier League – Arsenal krossade jumbonDet var Eddie Nketiahs dag hemma på Emirates Stadion. Han bjöd på en uppvisning när han gjorde sitt första hattrick i Premier League. Matchen mot Sheffield United slutade 5-0. Läs mer ⮕