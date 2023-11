”Båda parter är skyldiga till kriget Hamas–Israel”

INSÄNDARE. Å ena sidan Förintelsens efterspel efter andra världskriget och å andra sidan fördrivning av palestinier från sin mark. Båda parter är skyldiga till Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.I kriget mellan det demokratiska Israel och den terror­stämplade organisationen Hamas står två semitiska folkstammar mot varandra. Dessutom två religioner, som i denna del av världen inte är betydelselösa.

En stor del av omvärlden tar parti antingen för den ena eller den andra parten. I mina ögon är båda parterna skyldiga, fast av olika orsaker. När det gäller brutala steg mot krig har Israel under flera år tagit många små steg. Hamas tog 7/10 ett mycket stort brutalt steg.

När Förintelsen drabbade judar i Europa för omkring 80 år sedan vallade palestinier fridfullt sina får 300 mil därifrån. Sedan kom Förintelsens efterspel, som räddade judar – men drabbade oskyldiga palestinier.

