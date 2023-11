Avtal kring MTG-samarbetet ses över – för nytt servicebolag

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Löfven i attack mot elbilsjätten: ”Skäms Tesla!Tidigare statsministern uppmanar till bojkott efter strejken kring kollektivavtal • Jobbar själv åt stor lobbyistbyrå utan avtal

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: MTG ökar ägandet i Playsimple till 100 procentMTG har ökat sitt ägande i Playsimple, en indisk spelutvecklare med inriktning på så kallade casual-spel, till 100 procent.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Gamla torget får behålla sitt namn – ett av flera beslut i KFSamarbetet inom MTG fortsätter att bantas, Gaml...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: MTR:s avtal för pendeltågen i Stockholm avslutas i förtidTrafikförvaltningen och MTR har gemensamt beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid, det skriver man i ett pressmeddelande. En ny operatör kommer att ta över driften av pendeltågen i Region Stockholm redan från mars 2024.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Avtal som ger USA tillgång till baser i Sverige är färdigtSverige och USA har nu förhandlat klart ett avtal som ger USA tillgång till militärbaser i Sverige. Det väntas träda i kraft i slutet av nästa år.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Avtal öppnar svenska militärbaser för USAFler USA-soldater i Sverige, stora investeringar – och svenska brott som avgörs i amerikanska domstolar. Det kan bli resultatet av ett nytt försvarsavtal med US

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕