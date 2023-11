Avstängd läkare ”en säkerhetsrisk” – ska ha utnyttjat patient

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Vägen mot Norge avstängd på grund av snöoväderNu drar årets första ordentliga snösmocka in över stora delar av mellersta Sverige. På sina håll kan det komma upp till 30 centimeter snö, vilket bland annat ställer det rejält i trafiken. Vägen mot Norge är avstängd vid riksgränsen i Värmland, på grund av stillastående lastbilar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Väg 56 avstängd under bärgning av lastbil► Körde i dike vid Fäbodsjön ► Två personer till sjukhus

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: – vägen avstängd: ”Ta det lugnt i trafiken”Störningar på motorvägen.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Mjölbys målvakt avstängd efter förnedringen mot BoisMariestad Bois körde över Mjölby HC och van...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: E6 delvis avstängd efter olyckaEn olycka inträffade på tisdagskvällen på Yttre Ringvägen vid Åkarp – möjligtvis orsakade ett däck som åkte runt på motorvägen olyckan. En person fick lättare skador.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Väg 17 avstängd – öppnar på onsdagsmorgonenPå grund av en översvämning vid Billeberga har väg 17 stängts av. Trafiken leds om.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕