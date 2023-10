Avgångsrop på Joakim Persson: 'En del av jobbet'

I somras lämnade Joakim Persson Varbergs Bois under uppmärksammade former. Ny klubbadress blev danska Horsens, som åkte ur danska högstaligan föregående säsong under IFK Göteborg-tränaren Jens Askous ledning.På fredagen blev det förlust med 3-1 mot Hillerød på hemmaplan. Efteråt ropade supportrar på Perssons avgång.

- Nu har jag spelat elitfotboll i många år och varit tränare i 13 år, så det hör till jobbet, säger 48-åringen till Viaplay enligt bold.dk.- Det spelar ingen roll. Jag ska jobba i morgon, och om de inte säger något annat så jobbar jag. Det är mitt svar.

Annons Horsens ligger på sjunde plats i danska andraligan efter 14 spelade matcher, varav att laget förlorat sju av dem.

Läs mer:

fotbollskanal »

Kvällspasset med Rasmus Persson: Vad laddar du upp inför?Helgen är här, Sverige ska spela landskamp i fotboll och en och annan har kanske redan nu börjat fundera på vad som ska stå på julbordet. Vad laddar lyssnarna ... Läs mer ⮕

– sjuka trion med på Färjestads matchvärmning: ”Gott tecken”Magnus Nygren, Carl Dahlström och Joakim Nygår... Läs mer ⮕

– nyckeltrion deltog i Färjestads matchvärmning: ”Gott tecken”Magnus Nygren, Carl Dahlström och Joakim Nygår... Läs mer ⮕

– Färjestads nyckeltrio redo för spel mot ModoMagnus Nygren, Carl Dahlström och Joakim Nygår... Läs mer ⮕

Krunegård blir hockeyspelare i 'Börje'Markus Krunegård och Dregen gör skådespelardebut i tv-serien om Börje Salming. De spelar hockeyspelare i Timrå i ”Börje – the journey of a legend” som får premiär på Viaplay 19 november. Ledmotivet till serien görs av Niclas Frisk från Atomic Swing och Nina Persson från The Cardigans. I ett pressmeddelande säger Frisk att Persson var ”det självk... Läs mer ⮕

Skidskytte: Ny lösning ska rädda Linn Perssons säsong: ”Vi har suttit hemma och sytt”Axelskadan har tvingat Linn Persson att tänka om. En ny sele är lösningen för att det ska bli en säsong för den svenska skidskytten. – Den är under uppbyggnad. Det finns ingen färdig variant utan det är något vi har suttit hemma och sytt ihop, säger Persson till SVT Sport. Läs mer ⮕