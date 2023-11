Avfärdar hårryktena hos Haaland: ”Bara trams”

Den norske anfallsstjärnan är nu en av de bästa spelarna i världen och förutom att han till kroppsstorlek är lång, sticker även hårväxten ut. Sedan flytten till Tyskland 2020 har han blivit långhårig och haft håret uppsatt i en tofs. Något som sedan tros ha lett till att han börjat tappa hår.har en teori fått fäste kring om han har drabbats av ”traktionsalopeci”. Håravfall som orsakats av att man drar håret på samma sätt under en längre tid.

Rennon Kiefer, även känd som Haircareking, förklarar på Tiktok att den spända hästsvansen kan ha nött på hårlinjen. Åkomman innebär att något under lång tid drar håret bakåt så pass mycket att ”hårstråna lossnar och inte kommer tillbaka på samma ställe”.

– Det är sällan man ser det på kaukasier. Det är väldigt ovanligt. Det handlar ofta om afrikanska frisyrer där håret har varit spänt under en längre tid, kanske i flera månader, sade han under gårdagen till– Ja, jag har inte själv undersökt honom, men generellt skulle jag säga att det inte finns någon risk.

