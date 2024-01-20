atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi Hizmetleri

atNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya'da sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir konaklama ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir. Şirket, stratejik konumlarda Nordik ülkelerinde yedi veri merkezi işletmektedir ve Helsinki, Finlandiya'da 2024'ün üçüncü çeyreğinde sekizinci bir site açacak ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde Danimarka'da dokuzuncu bir site açacak.

Sürdürülebilirlik temelinde atNorth'un veri merkezleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışır ve döngüsel ekonomi prensiplerini destekler. Tüm atNorth siteleri, uzun vadeli altyapı ve esnek konaklama dağıtımları sağlamak için yenilikçi tasarım, güç verimliliği ve akıllı işletmelerden yararlanır. Özel çözümler, işletmelere veri iş yüklerini verimli ve maliyet optimize edilmiş bir şekilde hesaplamalarını, simüle etmelerini, eğitim almalarını ve görselleştirmelerini sağlar. atNorth, merkezi Reykjavik, İzlanda'da bulunmaktadır ve endüstri lideri kuruluşların en kritik iş yüklerini işletmek için güvenilir bir şirkettir. İşletme, 2009 yılında kurulmuş ve 2022 yılında Partners Group tarafından satın alınmıştır. Daha fazla bilgi için atNorth web sitesini ziyaret edin





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atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya genelinde sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir koliyasyon ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

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atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya'da sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir konaklama ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya genelinde sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir koliyasyon ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya'da sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir konaklama ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya'da sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir konaklama ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

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Niklaus Wirth, Pascal'in yaratıcısı, 89 yaşında öldüAssociation for Computing Machinery, Niklaus Wirth'ün, Pascal programlama dilini yaratan İsviçreli bilgisayar bilimcisinin 89 yaşında öldüğünü duyurdu. Wirth, Euler, Algol-W ve Modula gibi birçok programlama dilini oluşturmasına rağmen, Pascal onun tarafından oluşturulan en tanınmış ve en çok kullanılan dildir. Pascal, derlenerek çalıştırılabilir programlara hızlı bir şekilde dönüştürülebilen basit, esnek bir programlama dilidir. Niklaus Wirth ayrıca, yazılımın donanımdan daha hızlı bir şekilde yavaşladığını belirten "Wirth'ün yasası" olarak bilinen bir deyimi de ortaya koymuştur.

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