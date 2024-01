atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi Hizmetleri

atNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya genelinde sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir koliyasyon ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir. Şirket, stratejik konumlarda Nordikler genelinde yedi veri merkezi işletmektedir ve Helsinki, Finlandiya'da 2024'ün üçüncü çeyreğinde ve Danimarka'da 2024'ün dördüncü çeyreğinde sekizinci ve dokuzuncu siteyi açmayı planlamaktadır.

Sürdürülebilirlik temelinde, atNorth'un veri merkezleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmakta ve döngüsel ekonomi prensiplerini desteklemektedir. Tüm atNorth siteleri, uzun vadeli altyapı ve esnek koliyasyon dağıtımları sağlamak için yenilikçi tasarım, güç verimliliği ve akıllı işletmelerden yararlanmaktadır. Özel olarak tasarlanmış çözümler, işletmelere veri iş yüklerini verimli ve maliyet optimize edilmiş bir şekilde hesaplamalarını, simüle etmelerini, eğitim almalarını ve görselleştirmelerini sağlar. atNorth, merkezi Reykjavik, İzlanda'da bulunmakta olup, endüstri lideri kuruluşların en kritik iş yüklerini işletmek için güvenilen bir şirkettir. Şirket, 2009 yılında kurulmuş ve 2022 yılında Partners Group tarafından satın alınmıştır. Daha fazla bilgi için atNorth web sitesini ziyaret edebilirsiniz





Tang Tan, Apple'dan ayrılıp LoveFrom'a katılıyorTang Tan, önceden Apple'da iPhone ve Apple Watch için önde gelen bir tasarımcı olan, Şubat ayında Jony Ives'in tasarım firması LoveFrom'a katılmak için şirketten ayrılacak.

General Motors ve Komatsu, Hidrojenle Çalışan Bir Maden Kamyonu GeliştirecekGeneral Motors ve Komatsu, birlikte bir hidrojenle çalışan maden kamyonu geliştirmek için işbirliği yapacak. Şu anda 3549 beygir gücüne sahip bir dizel-hibrit motoru olan Komatsu 930E temel alınacak. 2025 yılında hidrojenle çalışan bir prototip sunulacak ve bu prototipin gücü 2 megawatt'ın üzerinde olacak. Güç, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Hydrotec paketinden gelecek. Komatsu, 2030 yılına kadar emisyonlarını %50 azaltmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi planlıyor.

Omni, sürdürülebilir günlük ihtiyaçları sağlarken evsel atığı azaltmayı taahhüt ediyorOmni, sürdürülebilir günlük ihtiyaçları sağlarken evsel atığı azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, kapalı devre lojistik sistemiyle ev temel ihtiyaçlarını ve yerel ürünleri teslim ederken ambalajları yeniden kullanmak için topluyor. İşlerini verimli bir şekilde yönetmek, gerçek zamanlı ve doğru verilere yaygın erişim gerektirir. Bu, herkesin şirket, üyeleri ve çevre için faydalı bilinçli kararlar alabilmesini sağlar.

A Fireside Chat with Billy Beane, Baseball’s First Data-Driven General ManagerBilly Beane, Baseball’ın İlk Veri Odaklı Genel Müdürü ile Samimi Bir Sohbet. Billy Beane, Baseball Operasyonları EVP'si ve Major League Baseball'in (As) Oakland Athletics'in azınlık sahibi olan ve scouting ve oyuncuları analiz etmek için istatistiksel analiz uygulama pratiği olan moneyball'ın öncüsü olan birkaç pop kültür ikonundan biridir. Billy ve veri odaklı yaklaşımı, As'yi birkaç bölüm şampiyonuna ve Amerikan Ligi Beyzbolunda 100+ oyunun tek takımı olan 20 ardışık galibiyete sahip olma benzersiz ayrıcalığına götürdü. Billy'nin başarıları, Michael Lewis'in ödüllü kitabı Moneyball: Haksız Bir Oyunu Kazanmanın Sanatı ve ardından Brad Pitt'li devam eden büyük hareketli resim filmine ilham kaynağı oldu. Tüm gerçeklere sahip olmadan bir karar vermek zorunda kaldınız mı? Eğer başınızı sallıyorsanız, kulübe hoş geldiniz! İyi haber? Daha az veriyle iyi kararlar almanıza yardımcı olabilecek bazı ipuçları ve püf noktaları var - veya bahis yapmayı düşünün.

