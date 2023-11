sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Investerare i Asien tar rygg på utvecklingen på Wall Street efter det amerikanska räntebeskedet på onsdagskvällen. Arkivbild. Bild: Ng Han Guan/AP/TT om att lämna räntan oförändrad.

I Tokyo var Nikkei 225-indexet upp 1,1 procent när handlarna tog lunch, medan det bredare Topix-indexet pekade på 0,63 procent.Kompositindexet i Shanghai var upp 0,1 procent, Shenzhen däremot tappade med minus 0,3 procent.Handlarna har tagit rygg på utvecklingen på Wall Street efter det amerikanska räntebeskedet, som visserligen var väntat. De tre ledande indexen i New York steg alla på onsdagskvällen.

SYDSVENSKAN: Asiens börser håller humöret uppe
Utvecklingen på de ledande börserna i Asien pekade mestadels uppåt i den inledande torsdagshandeln, efter onsdagskvällens räntebesked från USA:s centralbank om att lämna räntan oförändrad.

DAGENSINDUSTRI: Morgondagens arbetssätt kräver digitala, säkra produkter som stöttar utvecklingen
Den digitala utvecklingen förändrar nu både samhället och hur vi arbetar i snabb takt. Vi ser att förändrade värderingar, nya krav på effektivitet och ny teknik som möjliggör flexiblare arbetssätt förändrar traditionella arbetsplatser och skapar morgondagens hållbara företag.

AFV_MAGASIN: Toyota investerar åtta miljarder dollar i batterifabrik i USA
Japanska biljätten Toyota kommer att investera ytterligare åtta miljarder dollar i sin batterifabrik i delstaten North Carolina i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.

SVD: USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas.
USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas. Washington står bakom Israels rätt att försvara sig – och vill samtidigt inte dras in i ett nytt Afghanistan. "Det måste ur ett amerikanskt perspektiv finnas ett slut på det här", säger Jan Hallenberg, professor vid Försvarshögskolan.

