Arrangörer om väskförbudet: Kan gå snabbare

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Självtvivlet kan komma även för den bästeVärnamo kanske kan få årets prestation på idrottsgalan?

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Så kan anonyma vittnen användas i SverigePå måndagen höll Gunnar Strömmer en presskonferens tillsammans med utredaren Fredrik Wersäll. De presenterade förslagen till en ny lag som skulle reglera formerna för användandet av anonyma vittnen under brottsutredningar och rättegångar i Sverige.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Hojrock i Västervik lägger ner – öppnar upp för andra arrangörerEfter flera lyckosamma år med Hojrock-festivalen har Västervik resort tagit beslut att avsluta evenemanget. Ett av skälen är att det varit svårt att balansera festivalbesökarnas önskemål om en förändrad tidpunkt för festivalen mitt under högsäsongen med anläggningens fullbokade perioder för barnfamiljer.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Speedway: Ekonomisk kris kan leda till att storstjärnorna försvinner: ”Kan inte fortsätta”Man har vant sig med att se många av världens bästa speedwayförare i den svenska ligan. Men den ekonomiska krisen kan leda till att de försvinner. – När publiken sviker kan man inte fortsätta åka med de dyraste förarna, säger Rospiggarnas ordförande Per Nohr till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: Talangen missar även slalompremiären: ”Ska på ny röntgen”Slalomtalangen Hanna Aronsson Elfman kommer at...

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: vill ha krav på halsskydd – även i NHLAdam Johnson dog på isen efter att ha fått en skridskoskena mot halsen. Nu vill Hayley Wickenheiser se halskyddstvång på alla nivåer i hockeyn. ”Det är för ri

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕