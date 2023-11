Arlanda tappar mark i flygplatskampen

Ange ditt företags namn eller organisationsnummer för att hämta adressuppgifter. Hittar du inte ditt företag i sökresultatet? Vänligen ange uppgifterna manuellt.Hållbarhetsfrågorna påverkar alla delar av samhället och därmed också förutsättningarna för hur en framgångsrik affärsverksamhet ska bedrivas.

Hon konstaterar att EU:s direktiv och förordningar dominerar diskussionerna kring hållbarhet just nu. – Regelverken kring greenwashing och cirkularitet är efterlängtade av många och jag tror att det kommer att underlätta för företagen att få mer tydlighet kring vad som gäller även om det känns övermäktigt nu med massa nytt att sätta sig in i. Vinnarna är de företag som på riktigt prioriterar och investerar i omställningen, och gör så skyndsamt.

– En annan viktig fråga är det informationskrig som pågår kring klimatkrisen där åsikter värderas lika högt som vetenskap, vilket såklart är heltokigt. I takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt värre kommer tonläget att skruvas upp.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Skanska får order i Helsingfors värd 360 miljonerByggbolaget Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i staden.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Viking Line ökar avgångarna mellan Stockholm och HelsingforsI vår stuvar Viking Line om i sin flotta. Cinderella blir åter Gabriellas parhäst och ålänningar får börja åka på Gotlandskryssningar.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Nedåt på Nordenbörser – Ørsted tyngde i KöpenhamnNordenbörserna handlades klart svagare än de övriga börserna på kontinenten på onsdagen. Det sammanvägda regionindexet Vinx 30 ökade dock 0,3 procent till 1.361, stöttat av ett fåtal tungviktare.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Sex poliser gripna i Köpenhamn – misstänks för grova brottSex poliser i Köpenhamn greps under tisdagen misstänkta för bland annat stöld och ”överföring av narkotika”.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Sex poliser i Köpenhamn misstänks för brottSex poliser greps under tisdagen i Köpenhamn, misstänkta för grova brott som ska ha begåtts i tjänsten, uppger Köpenhamns polis i ett pressmeddelande. Poliserna

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Sex poliser i Köpenhamn misstänks för brottSex poliser greps under tisdagen i Köpenhamn, misstänkta för grova brott som ska ha begåtts i tjänsten, uppger Köpenhamns polis i ett pressmeddelande. Poliserna

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕