Arkitekten och konstnären har klätt in hemmet i böcker

– När jag började undervisa inom arkitektur och design förstod jag att det inte går att lära ut talang och förmåga att göra saker, men att jag kunde lära ut en metod hur man visualiserar hur något ska se ut, hur man designar och bygger det.

Efter att ha rest runt halva jordklotet som ung, flyttade Giuseppe till Milano, men hans rötter finns på Sicilien. Alltså valde han att komma tillbaka till sin barndomsstad och tolka sin fars hus i Palermo på nytt, på sitt eget sätt, som ett tecken på tacksamhet. Huset ligger i stadsdelen Politeama-Libertà, en stadsdel fylld av hus i libertystil, den italienska varianten av art nouveau.

I sin pappas hus har bokmalen Giuseppe skapat en inredning utöver det vanliga, dominerad av hyllor fyllda av böcker. Böckerna smyckar de flesta av rummen, de ska finnas nära till hands, mitt i ett samtal ska man kunna hämta en bok som kan understryka ens tankar eller bidra med nya fakta.

– Rummen i ett hem är ställen som förändras efter människorna som bor där och deras relationer, som kan växla genom livet. Inredningen måste skapas på ett sätt så att den som bor där kan njuta av privilegiet att dela rummet med andra människor.

