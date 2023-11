Arbetskraftsbrist ett verkligt problem i delar av Västsverige

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Sverige utanför storstäderna lider av stor arbetskraftsbrist. Hittills har ingen presenterat en konkret plan för hur det ska lösas.oss vet att man i Norrlandslänen numer söker olika sätt att attrahera arbetskraft.

Bristsituationen i Norrland är dock inte unik. Fler regioner har ungefär samma problem. I Skaraborg står också en industriell renässans står inför dörren. Men framtidsutsikterna förutsätter att man kan möta de förmodade behoven av utbildad arbetskraft.industriföretagen söker efter ingenjörer och andra yrken med teknisk utbildning.

Dödstalen kommer att fortsätta vara högre än födelsetalen och andelen av befolkningen som är över 80 år är den grupp som kommer att öka mest. Den befolkningsökning som finns handlar framför allt om invandring.gå ihop? Kommunförbundet har gjort en storsatsning på sajten livetiskaraborg.se. Men det är i ärlighetens namn mer av en informationskampanj.

Vi bör komma ihåg att konkurrensen är inhemsk. När Norrland lockar ingenjörer är det i konkurrens med andra industribygder, som Skaraborg. Om svensk industri inte ska förlora alltför mycket potential på grund av arbetskraftsbrist måste frågan upp på bordet. Sannolikt behövs det både reformer för att få fler som idag är långtidsarbetslösa i arbete, och en återupptagen arbetskraftsinvandring.

