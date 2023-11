Apples Tap to Pay kommer till Ukraina. Använd en iPhone som betalterminal.

Inom information och kommunikation har konkurserna ökat mest, med hela 110 procent. Inom byggindustrin har antalet konkurser ökat med 19 procent. En tänkbar förklaring till ökningen är en stor ökning av misstänkta bedrägerier. Branscher som traditionellt sett drabbas av bedrägerier är nu också hårt drabbade av konkurser. Handeln är dock den enda branschen där konkurserna minskade något, med 4 procent.

