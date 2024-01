Apples nya Vision Pro-headset: Dyra reparationer utan AppleCare Plus

Apples nya Vision Pro-headset kostar som bekant en hel del pengar, och inte helt oväntat så kommer Apple också att ta ganska bra betalt för att laga det. The Verge rapporterar nämligen att folk som inte betalar för AppleCare Plus och som sedan vill laga ett sprucket skyddsglas på headsetet kommer det att kosta 799 dollar. Med AppleCare Plus kostar reparation av antingen ett sprucket skyddsglas eller annan olycksskada 299 dollar.

Dock om du betalar, dollarmässigt sett, för två år av AppleCare Plus (499 dollar) och en lagning av skyddsglaset (299 dollar) blir det sammanlagt 798 dollar, vilket ju är hela 1 dollar billigare. Vid mer avancerade reparationer kan kostnaden vara upp till 2 399 dollar, vilket ju är brutalt mycket pengar. Men samtidigt kanske något som man inte tänker alltför mycket på eftersom man antagligen hade redan ett rätt välfyllt bankkonto om man lyckades köpa en.På senare tid har det inte varit helt ovanligt att folk suttit fast på motorvägar och andra platser i sina bila





