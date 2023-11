Apple Watch fungerade nästan med Android. Stoppades för att skydda iPhone.

Vi vet inte när detta inträffade, men utvecklingen ska nästan ha varit klar innan projektet Fennel avbröts. Anledningen till att Apple inte fullföljde planerna var helt enkelt att man var oroliga för att detta skulle få användare att inte köpa iPhones i samma utsträckning.Det är just nu november och det innebär även att det snart dyker upp lite nya spel på Playstation Plus Essential.

MOBILSE: “Ny design och mätning av blodtryck i Apple Watch 2024”Den Apple Watch som släpps nästa år ska enligt nya uppgifter få en förändrad design samt möjlighet att mäta blodtryck och upptäcka sömnapné.

OPSE: Flera stoppades i trafikkontroller – här är resultatetPolisen har kontrollerat trafiken i länet

HALLANDSPOSTEN: Misstänkta elcykeltjuvar stoppades av polisen tre kvart efter stöldenMindre än en timme efter att cykelns ägare upptäckte stölden stoppade polisen den misstänkta tjuven. Han och en kompis råkade passera en rutinkontroll. I cykelkorgen

COMPUTERSWEDEN: Google ger heads up till utvecklare: RISC-V-verktyg för Android kommer 2024Planen är att utvecklare ska ha verktygen de behöver för att porta sina appar till den öppna processorarkitekturen under nästa år.

MOBILANYHETER: Stabila Android 14 närmar sig till Samsung Galaxy A34By a Geek - For Geeks!

FEBER: Nu är Android 13 den populäraste versionen av Android. Ett år senare.Nu är Android 13 den mest populära versionen av operativsystemet, och körs på 22,4 procent av enheterna enligt de senaste siffrorna från Google. Detta är en ökning med 7,4 procent på bara fyra månader sedan de senaste siffrorna släpptes.

