Apple planerar andra säsong av serien och Warner Bros. gör en femte Matrix-film

Ser ut att ge Apple mersmak och snart kommer det en andra säsong av serien. Precis som i första säsongen kommer handlingen kretsa runt den butik där den mystiska Morpho-maskinen ser ut att kunna ge människor vägledning i att hitta sin fulla potential. Apple skriver om den kommande säsongen: "Säsong två följer Deerfields invånare när Morpho-maskinen gör dem redo för ”nästa nivå”. Allas potential är utbytt mot visioner, nya relationer skapas och nya frågor ställs.

Småstadens invånare måste återigen ifrågasätta allt de trodde sig veta om sina liv, sina relationer, potentialer och om Morpho-maskinen i sig." Filmbolaget Warner Bros. planerar att göra en femte Matrix-film rapporterar Deadline. Den kommande filmen ska få både manus och regi av Drew Goddard. Han har tidigare skrivit manus för bland annat The Martian och avsnitt i serier som Buffy the Vampire Slayer, Angel och Lost. Han har även skrivit manus och regisserat filmer som The Cabin in the Woods och Bad Times at the El Royal

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



feber / 🏆 12. in SE

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Apple lyckades aldrig ta Apple Watch till AndroidI en replik på amerikanska justitiedepartementets stämning avslöjar Apple att de i tre år försökte få Apple Watch att fungera med Android.

Källa: mobilse - 🏆 26. / 53 Läs mer »

Apple försökte få Apple Watch att fungera med AndroidI en replik på amerikanska justitiedepartementets stämning avslöjar Apple att de i tre år försökte få Apple Watch att fungera med Android.

Källa: mobilse - 🏆 26. / 53 Läs mer »

Snowpiercer får sin fjärde och sista säsong. Nästa år.Warner Bros har på senare tid spelat in en massa grejer men sedan valt att inte släppa det på grund av olika anledningar, vanligtvis ekonomiska. En sådan grej var den fjärde och sista säsongen av tv-serien Snowpiercer. Denna fjärde säsong var färdiginspelad redan förra året men tv-kanalen TNT, som ägs av Warner Bros.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apple stänger av Epic Games från utvecklarkontoApple har stängt av Epic Games från sitt utvecklarkonto hos Apple, något som sker samtidigt som Apple öppnar upp möjligheten för andra att starta upp konkurrerande App Stores på EU-marknaden.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

'Allt tyder på att Apple Watch får koll av blodtryck i höst'Apple har snarare tvingats ta bort funktioner från Apple Watch den senaste tiden, men till Apple Watch 10 ska en ny hälsomätare introduceras.

Källa: mobilse - 🏆 26. / 53 Läs mer »

Nya spel på Apple Arcade i april. Två nya spel anpassade för Vision Pro.Apple meddelar idag att de kommer att fylla på sin tjänst Apple Arcade med nya spel för Apple TV, macOS, iOS och Vision Pro i april. Dessa spel inkluderar tre nya spel släpps den 4 april på Apple-enheter: x22Puyo Puyo Puzzle Popx22 av SEGA, x22Super Monsters Ate My Condo+x22 av PikPok, och x22Sago Mini Trips+x22 av Sago Mini.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »