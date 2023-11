Äntligen mästare – 62 års väntan är över

Därmed vann Rangers World series i baseboll med sammanlagt 4–1 i matcher. Det är första gången någonsin som laget, som grundades 1961, blir mästare. Det blev tredje gången gillt för Rangers i World series. Laget föll mot San Francisco Giants i World series 2010 och St. Louis Cardinals året därpå. Men nu är äntligen 62 års väntan över för Texas-laget.

