Ännu ett vargangrepp på Linderödsåsen – kviga ihjälbiten

– Det har skett på Linderödsåsen en gång tidigare, i oktober. Det har även förekommit vargangrepp på nötboskap i Skåne längre tillbaka tiden.Beslutet upphävdes Beslutet om skyddsjakt togs efter att åtta vargangrepp på tamdjur konstaterats på Linderödsåsen. Det dröjde dock inte länge förränFörvaltningsrätten anser att risken är alltför stor för att fel varg fälls, det vill säga den genetiskt viktiga varg som rört sig på Österlen.

– Vi har diskuterat om vi ska överklaga men har ännu inte tagit något beslut, säger Cajsa Söder på länsstyrelsen.

