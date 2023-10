ANNONS: ”Nu får jag fler timmar att fakturera”

I en tid där digitaliseringen dominerar har allt fler yrkesverksamma sökt sig till frilansarbete och konsultverksamhet.

Edwin Dunlop, senior mjukvaruingenjör inom finanssektorn, är en sådan person. Han står inför samma utmaningar som många andra: administration och skatter. För Edwin har lösningen varit Frilans Finans. – Jag fick syn på en av deras reklamskyltar i tunnelbanan när jag var på väg hem en kväll. Jag var redan på jakt efter tjänster som de erbjuder. Det som verkligen lockade mig var möjligheten att enkelt höja mitt pensionsbidrag och att de tar hand om all skattehantering och administration.

Men det var inte enbart den tilltalande reklamen som väckte Edwins intresse. Han upplever att de extra förmånerna från Frilans Finans absolut motiverar kostnaden.Slipper krånglig administration– De fixade ett anställningskontrakt åt mig med ett svenskt företag. Det gjorde att jag kunde ta föräldraledigt när mitt barn föddes, och jag slapp krångla med alla papper till Försäkringskassan. headtopics.com

Denna frihet att ta ut föräldraledighet är bara en av de fördelar Edwin funnit med Frilans Finans. Han uppskattar särskilt att tjänsten har frigjort honom från krånglig administration. – Det jag värderar högst med att slippa alla administrativa uppgifter är att jag kan koncentrera mig helt på mitt arbete. Istället för att sitta med pappersarbete får jag fler timmar att fakturera.– Jag har visat några vänner hur appen fungerar och de blev imponerade över hur lätt det var att skapa fakturor och justera skatteinställningar.

ANNONS: ”Företag och privatpersoner kan tjäna mycket pengar genom att sälja skrot”En gång i tiden omgavs skrothandel av en rad fördomar. I dag är bilden en helt annan. Skrotet har flyttat in i näringslivets finrum – och är i dag en viktig kugge i den cirkulära ekonomin och i jakten på minskade utsläpp. Dessutom är det en lönsam affär. Läs mer ⮕

ANNONS: Tre skäl: Därför kan bitcoinpriset stiga rejält nästa årEfter ett dystert fjolår ser det nu betydligt ljusare ut för bitcoin. Den kommande ”halveringen” kan dessutom påskynda uppgången på kort sikt, enligt den svenska kryptobörsen Trijo som pekar ut fler trender som skulle kunna driva priset uppåt under det kommande året. Läs mer ⮕

ANNONS: Här är svensk ekonomis dolda hjältar: ”Oerhört viktiga”I Sverige pratar vi gärna om våra allra största exportföretag. Men bakom de stora drakarna finns en mängd underleverantörer som gör exporten möjlig. Och de blir dessutom allt viktigare. Läs mer ⮕

ANNONS: Här är svensk ekonomis dolda hjältar: ”Oerhört viktiga”I Sverige pratar vi gärna om våra allra största exportföretag. Men bakom de stora drakarna finns en mängd underleverantörer som gör exporten möjlig. Och de blir dessutom allt viktigare. Läs mer ⮕

Ni får inte räkna bort mitt stora skrälldragPoplaget Brighton överskattas av spelarna på kupongen. Tufft för nykomlingen på Villa Park – spiken är given. ANNONS: Lämna in Dybbans systemförslag ANNONS: Lämna in Amrounis systemförslag Läs mer ⮕

Ingen vågar vinna – det blir målsnåltChans till revansch för City på Old Trafford. Målsnålt på Bomben med flera täta matcher. ANNONS: Lämna in expertens bästa spel ANNONS: Lämna in expertens systemförslag Läs mer ⮕