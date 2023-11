ANNONS: Digitalisera hanteringen av fysisk post - och kapa kostnader

Särskilt när det rör sig om viktig post, till exempel från regulatoriska myndigheter som kräver åtgärder inom verksamheten, kan det resultera i böter eller andra sanktioner om ingen i organisationen öppnar och hanterar posten.

Traditionell posthantering är en relativt arbetsintensiv och manuell arbetsprocess som driver upp personalkostnader och lokalhyror. I stora organisationer kan kostnaderna bli betydande. Iron Mountain erbjuder en tjänst där den fysiska posten öppnas, skannas och skickas digitalt till rätt mottagare, vilket gör den tillgänglig när som helst, var än mottagaren befinner sig.

– Man ställer bara om sin post att gå till oss så att vi kan öppna och digitalisera den. Om det saknas en personlig mottagare kan vårt system tolka innehållet och skicka det till rätt avdelning, där det kan göras tillgängligt för flera personer, säger Christofer Bjelvenius.

För att undvika onödig post, som reklamutskick eller tjocka produktkataloger, upprättas instruktioner mellan Iron Mountain och kundföretaget om exakt vilken typ av post som ska hanteras. Iron Mountain är en global aktör, vars posthanteringstjänst är SaaS-baserad. Den är därmed enkelt skalbar om kundföretaget är verksamt på flera marknader.

Det går också att skapa en hybrid posthanteringslösning, där befintlig inkommande e-post som skickas till organisationens allmänna e-postadress, kan integreras i systemet.Vi är en global ledare inom lagrings- och informationshantering och har hjälpt mer än 225 000 organisationer runt om i världen, inklusive 95 procent av alla Fortune 1000-företag.

