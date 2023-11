ANNONS: Allt fler bolag byter till att ”hyra” arbetskraft

– Genom att ”hyra” arbetskraft kan vi snabbt anpassa oss och fokusera på det vi gör bäst, säger Gustav Trolle, vd för Digital Island.

– I stället för permanenta anställningar ser vi stora fördelar med att ”hyra” arbetskraften, speciellt via Frilans Finans eller genom ett annat bolag där de är anställda. Risken blir betydligt lägre och det blir mindre krångligt. Dessutom har IT-konsulten friheten att välja sin egen lön.

Hur ser du på de potentiella uppsidorna med snabbare rekrytering, kortare startsträcka och minskad byråkrati när det gäller att anlita uppdragsbaserade arbetstagare? – Det är förstås ett stort plus, inte minst eftersom vi kan använda dessa IT-konsulter vid behov och när behovet avslutas så avslutas även anställningen.Enligt Gustav Trolle har modellen med uppdragsbaserad arbetskraft förändrat IT-företagens sätt att arbeta.

– Vi kan starta projekt direkt, undvika onödig administration kring skatter och avgifter och istället fokusera på vår kärnverksamhet. Vår kärna är att vara en dynamisk digital partner.– Det varierar, men majoriteten arbetar inom IT. Vi talar om klassiska IT-profiler: frontend-utvecklare, backend-utvecklare och apputvecklare. Vi har även samarbete med dem inom projektledning, SEO-analys och UX/UI-design.

Gustav Trolle påpekar att trygghet i form av kollektivavtal och bra försäkringar för företagets konsulter är något man värderar högt.

