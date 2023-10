Andres Lokko om Pete Dohertys väg från knark till kärlek

en 10 november har dokumentärfilmen ”Stranger in my own skin” av den franska regissören Katia de Vidas svensk biopremiär.

en 10 november har dokumentärfilmen ”Stranger in my own skin” av den franska regissören Katia de Vidas svensk biopremiär.

13.50: Årets sista prestigederby – HBK möter HalmiaDivision 1-säsongen avslutas med årets sista prestigefulla derby mellan HBK och Halmia. HP direktsänder från Örjans vall med start kl. 13.50. Avspark är kl. Läs mer ⮕

Frågan om samerna splittrar kommunen: ”Sveriges sista adel”I Härjedalen har konflikterna mellan samebyarna och andra intressen pågått i decennier. Påeldade av bland annat Sverigedemokraterna som kallat samerna ”Sveriges sista adel”. Nu är striderna intensivare än på länge och har hamnat på regeringens bord. Läs mer ⮕

Matthew Perrys sista tid i livetMatthew Perrys liv kantades länge av missbruk av droger och alkohol. Flera gånger har han varit nära att dö. När han förra året släppte han sin bok berättade han om hur han slutat dricka. – Jag blev nykter för att jag var orolig över att jag skulle dö i morgon, sa Matthew Perry till People . Läs mer ⮕

Lasse Berghagens sista hälsning till döttrarnaI den sista intervjun med Lasse Berghagen ger han en sista hälsning till sina döttrar Malin och Maria. – Där jag är nu saknar jag er väldigt mycket. Jag älska Läs mer ⮕

Överklagan sista hoppet i Lisa-fallet – advokaten: ”Inte beaktat barnets bästa”Tingsrätten har inte beaktat Lisas bästa ... Läs mer ⮕

Lasse Berghagens sista önskan – viljan för egna begravningenInnan sin död spelade Lasse Berghagen in sin sista intervju. På söndagen sändes ”Sista ordet” i Viaplay där han berättade om önskan för sin egen begravning. – Med bästa vännerna, och får man önska sig en period på året så önskar jag mig att det är på försommaren, säger Lasse Berghagen. Läs mer ⮕