Andra personen med ett grishjärta har avlidit. Fick leva i sex veckor.

Operationen gick bra och University of Maryland Medical Center, där han opererades, säger att han gjorde fysioterapi, träffade familjemedlemmar och spelade kort med hans fru Ann. Men för några dagar sedan började kroppen se det inopererade hjärtat som en fiende och började attackera det. Den 30 oktober avled Larry, sex veckor efter operationen.

– Larry påbörjade denna resa med ett öppet sinne och fullständigt förtroende för Dr. Griffith och hans personal. Han visste att hans tid med oss var kort, och detta var hans sista chans att göra något för andra. Han kunde aldrig föreställa sig att han skulle överleva så länge som han gjorde, eller tillhandahålla så mycket data till xenotransplantationsprogrammet, säger Larrys fru Ann i ett uttalande.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEXPRESSEN: – dog: ”Ville bara ha lite tid till”Lawrence Faucette fick ett grishjärta inopererat. Knappt sex veckor senare har han dött, rapporterar CBS News .

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Man med inopererat grishjärta dödLawrence Faucette, den andra människan i USA som fått ett genmodifierat grishjärta inopererat, har avlidit nära sex veckor efter ingreppet.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man med inopererat grishjärta dödAmerikanen Lawrence Faucette, 58, blev den andra människan i USA att få ett genmodifierat grishjärta inopererat. Han avled i måndags, sex veckor efter ingreppet, meddelar University of Maryland School of Medicine.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Man med inopererat grishjärta dödAmerikanen Lawrence Faucette, 58, blev den andra människan i USA att få ett genmodifierat grishjärta inopererat. Han avled i måndags, sex veckor efter ingreppet, meddelar University of Maryland School of Medicine. Hjärtat verkade fungera och vara friskt under den första månaden, men sedan började kroppen visa tecken på organavstötning, enligt lä...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Man fick grishjärta – dog efter sex veckorAndra någonsin att få transplantationen.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Fick syrgas efter otäck smällMötet mellan England och Belgien pausades i tolv minuter. Detta efter att Alex Greenwood skallat ihop med Jassina Blom. Greenwood fick syrgas och bars sedan

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕