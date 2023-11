Analytikerns varning: Större nedskrivningar på fastigheter behövs

Flera personer i fastighetsbranschen som SvD talar med anser att fastighetsvärdena egentligen är betydligt lägre än vad bolagen redovisar i de många kvartalsrapporter som nyligen presenterats. En av kritikerna mot hur bolagen värderar sina fastigheter är analyschefen Mikael Söderlundh vid fastighetsrådgivaren Colliers. Han ifrågasätter att bolagen håller fast vid tidigare fastighetsvärderingar trots att köparna inte längre tror på värdena.Enligt honom har marknadspriserna fallit med åtminstone 15–20 procent.

– Det är anmärkningsvärt och vittnar om strukturproblem i värderingssituationen, säger Mikael Söderlundh. Johan Edberg, fastighetsanalytiker vid Handelsbanken, ifrågasätter också att nedskrivningarna är tillräckliga. Han konstaterar att de kraftiga fallen för fastighetsaktier sedan snart två år ”prisar in” att de bokförda fastighetsvärdena inte är att lita på.Det allvarliga finansiella läget med kraftigt stigande kapitalkostnader i fastighetsbolag gör inte minst Finansinspektionen intresserad.

