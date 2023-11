Analytiker varnar: Fastighetsbolagen har fel värde på fastigheterna

Det var under fastighetsbolaget Balders telefonkonferens i fredags som en analytiker bad vd Erik Selin om hjälp. Det som analytikern ville få ihop handlade om hur Balder värderade sina fastigheter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Så slår de högre räntorna mot fastighetsbolagenDe skenande räntorna pressar fastighetsbolagen på börsen, och till våren lär utdelningarna sänkas och ställas in på bred front. Men agnarna skiljs också från vetet. Bolag med försiktig belåning rapporterar det högsta förvaltningsresultatet någonsin – samtidigt som vi snart kan få den första fastighetskonkursen.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Tiktok:aren sprider konspirations­teori om att Musikhjälpen har judisk agendaSR: ”Det är mycket obehagligt att det förekommer grundlösa spekulationer om enskilda personer”

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

NWTSE: Nu är det färdighandlat på krita – Karlstadsprofilen lämnar Torgkiosken”Farfar Habibi”: ”Walla, det är okej” • Det händer med kiosken nu

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

NWTSE: Norge inför krav på halsskydd efter dödsolyckanDet norska ishockeyförbundet följer det engelska och inför krav på halsskydd.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕