Amerikanska centralbanken lämnar styrräntan oförändrad

Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Afrys ordförande köper aktier för 2,8 miljonerTom Erixon har köpt 25 000 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseordförande.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Shelfless i Habo varslar 25 lagermedarbetareShelfless i Habo kommun varslar cirka 25 lagermedarbetare om uppsägning. – Vi är mitt i processen att prata med våra medarbetare som berörs av det här, säger grundaren Jonas Ahlgren.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man häktas för våldtäkt på festEn man i 25-årsåldern häktades på tisdagen misstänkt för våldtäkt, rapporterar Norrbottens Kuriren.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Man häktas för våldtäkt på halloweenfestEn man i 25-årsåldern häktades på tisdagen misstänkt för våldtäkt, rapporterar Norrbottens Kuriren.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVT: Beslut taget: Uppvidinge kommun ska hyra Älghultskolan i 25 årNu står det klart: Älghultsskolan ska säljas, för att sedan hyras tillbaka. Kostnaden ligger på 10 miljoner kronor per år – i 25 år.

Källa: svt | Läs mer ⮕