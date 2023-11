Amerikanska centralbanken Fed lämnar räntan oförändrad

Powell lyfte då fram att de snabbt stigande långräntor på marknaden verkar åtstramande vilket kan göra ytterligare höjningar av styrräntan överflödiga.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Fed lämnar räntan oförändradUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på 5,25–5,50 procent.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: HD prövar om amerikanska makthavare får blocka kritikerHögsta domstolen i USA har tagit upp två fall där makthavare blockerat kritiker på sociala medier.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Amerikanska centralbanken lämnar styrräntan oförändradAmerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar som väntat styrräntan oförändrad i spannet 5,25–5,5 procent.Samtidigt flaggar man för att det kan komma

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: – hör Di:s korrespondent om den amerikanska marknadenHör Di:s New York-korrespondent, Felicia Åkerman, om det stundande räntebeskedet

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Fortsatt förtroendetapp bland amerikanska hushållDe amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 102,6 i oktober jämfört med 104,3 i september.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕