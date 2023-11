Ambeas resultat högre än väntat för tredje kvartalet

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Misstänkta elcykeltjuvar stoppades av polisen tre kvart efter stöldenMindre än en timme efter att cykelns ägare upptäckte stölden stoppade polisen den misstänkta tjuven. Han och en kompis råkade passera en rutinkontroll. I cykelkorgen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Längdskidor: Charlotte Kalla om Peter Settmans puss: ”Hade trampat på min integritet”På Idrottsgalan 2008 pussades en oförberedd Charlotte Kalla på munnen av Peter Settman. Till SVT Sport utvecklar hon sina känslor kring situationen. – Han hade trampat på min integritet många, många gånger längre än vad jag någonsin kunnat vänta mig, säger Kalla.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Snöröjare får åka hem mitt i snökaoset – ”Bara att åka hem och lägga sig”Snöröjningen är ytterligare ett område som får problem med elva timmars dygnsvila, det nya EU-direktiv som införts i Sverige. – Det är bara att gå hem och lägga sig och komma igen elva timmar senare, resten får vänta, säger Thomas Hedman, snöröjare i Ludvika kommun.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Terrorexperten efter Bryssel-attacken: Vi kan förvänta oss fler dådSvenska fotbollssupportrar sköts ihjäl i Bryssel bara dagar efter att en lärare knivmördats i Frankrike. Terrorattacker där förövarna svurit trohet till IS. Terrorexperten Claude Moniquet är inte förvånad – och han menar att fler dåd är att vänta. – Vi kommer få leva med terrorhot under flera år, om inte decennier, säger han i Utrikesbyrån.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Tekniksektorn lyfter Wall Street när Fed-beskedet närmar sigDe amerikanska börserna stod på grönt territorium när endast en kvart återstår till Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVD: Brå: Barn tar på sig brott för att klättra i gängenBarn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som bara är några år äldre, visar en ny rapport från Brå. Ofta går det snabbt – ibland bara på en kvart eller ett par timmar.

Källa: SvD | Läs mer ⮕