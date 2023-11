Ambea rapporterar högre resultat än väntat

Omsättningen steg 5,3 procent till 3 355 miljoner kronor (3 187). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 3 337. Den organiska försäljningstillväxten var 6 procent. Ebita-resultatet uppgick till 383 miljoner kronor (359), med en ebita-marginal på 11,4 procent (11,3).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 383 miljoner kronor (359), väntat 361, med en justerad ebita-marginal på 11,4 procent (11,3). Rörelseresultatet blev 360 miljoner kronor (333), väntat rörelseresultat var 335. Rörelsemarginalen var 10,7 procent (10,4).Resultatet efter skatt blev 206 miljoner kronor (193), och per aktie 2,30 kronor (2,04).

“I det tredje kvartalet fortsätter vi den positiva trenden med marginalförbättringar och stabil organisk tillväxt. Det är framför allt Vardaga och Stendi som haft en god efterfrågan och en ökad beläggning vilket stärkt marginalen”, kommenterar vd Mark Jensen.

Jensen säger också att förbättringsarbetet med Altiden pågår och att man rör sig i rätt riktning, men att man inte var nöjda med resultatet i perioden. “Omställningen kommer ta tid, men vi förväntar oss att från kommande kvartal se resultatförbättringar jämfört med föregående år”, säger Jensen.I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen.

