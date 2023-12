Amazon köper rättigheterna till Games Workshops brädspel för tv- och filmproduktioner

Spelföretaget Games Workshop har meddelat att det nu är klart att Amazon köper rätten att göra tv- och film av deras populära brädspelmen nu är det alltså helt klart att Amazon kommer att göra någon eller några film- och/eller tv-produktioner av spelet., var inblandad i Amazon och Game Workshops projekt.

Så är fortsatt fallet och Games Workshop skriver i en pressrelease: "All we can tell you right now is that an elite band of screenwriters, each with their own particular passion for Warhammer, is being assembled to help bring the setting and characters you love to the screen. This illustrious group will be championed by Henry Cavill, who stands ready to take his place as executive producer – bringing his pen, sword and/or spear to the project."Det amerikanska företaget Sky Elements har framfört en version av den klassiska sagan Nötknäpparen med hjälp av 1500 drönare. Drönarshowen genomfördes över Fort Worth i Texas och ni kan kolla in hur det såg ut i klippet här ovanför. Drönaruppvisningen ledde även till två nya världsrekord för drönar





