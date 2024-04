Alternativ till App Store kommer snart till EU

Snart kommer det att dyka upp alternativ till Apples app-butik App Store i EU. En av de första av dessa som lanseras kommer sannolikt vara Alt Store, en butik som primärt verkar ha öppnats för att distribuera två appar. The Verge har kollat närmare på en förhandsversion av AltStore och hur det är att använda en tredjeparts-butik på iPhone. Installationen av tredjepartsbutiken beskrivs som omständlig även om den verkar ha gått rätt smärtfritt.

Enligt The Verge krävdes det runt ett dussin olika sidoförflyttningar och godkännanden innan AltStore till slut var installerad på telefonen. AltStore har i dagsläget två appar för nedladdning, Nintendo-emulatorn Delta och urklippshanteraren Clip. Båda apparna är utvecklade av Riley Testut som även tagit fram AltStore. När AltStore väl är installerad så ska det inte ha varit något problem med att installera eller köra de båda apparna skriver The Verge. AltStore kommer även erbjuda något som verkar som någon slags butik-i-buti

Kika in i App Store för Vision Pro. Finns det några roliga appar?Det har varit mycket snack om hur bra eller dålig Vision Pro är, men finns det några appar? Nu har App Store för Vision Pro dykt upp på webben och svaret är väl njae. Det finns lite appar, men det är helt ärligt rätt skralt i utbudet och mycket är iPhone- och iPad-appar som också fungerar för Vision Pro.

Epic Game Store kommer även till Android. Ska ge bättre villkor för mobilspelsutvecklare.Epic Games har nu sagt att de snart kommer att lansera Epic Games Store för både iOS och Android. Detta innebär att Epic Games Store kommer att bli en av de första spelcentrerade multiplattformsbutikern som är tillgänglig på både Android och iOS.

Spela Deux Ex: Mankind Divided. Gratis på Epic Games Store just nu.Om man är sugen på att spela Deux Ex: Mankind Divided och inte betala några extra pengar för det så kan man just nu ladda ner det helt gratis via Epic Games Store. Spelet är en direkt uppföljare till Deus Ex: Human Revolution från 2012 där man återvänder som cyber-augmenterade Adam Jensen som måste reda ut saker i framtiden.

Textrendering i Chrome på Windows ska bli bättre. Microsoft hjälper Google.Microsoft har hjälpt till Google med förändringar i Chromium som ska förbättra återgivningen av text på Windows-datorer, skriver The Verge. Efter flera års klagomål från vissa användare kommer Chrome version 124 att stödja kontrast- och gamma-värden från Windows ClearType Text Tuner för textrendering i Googles webbläsare.

Fitbit förlorar appar och urtavlor

Stockholm stad lägger ner Betala P. Inget behov av egen parkeringsapp.Trafikkontoret i Stockholm är ett gäng som jag gillar eftersom de inte vill slösa med skattepengar. De har länge haft en egen app för att betala parkering på stadens gator och 2019 fick den oerhört mycket skit, helt enkelt för att den var skit. Betyget i App Store var då låga 1,5.

